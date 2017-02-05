Джан Пьеро Гасперини летом может возглавить "Рому"

"Рома" рассматривает наставника "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера, если нынешний рулевой римского клуба Лучано Спаллетти откажется продлевать контракт, сообщает LaRoma24.it.



Контракт бывшего главного тренера "Зенита" с "Ромой" рассчитан до лета 2017 года.