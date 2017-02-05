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20:26
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
18:38
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
11:20
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
Джан Пьеро Гасперини летом может возглавить "Рому"
"Рома" рассматривает наставника "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера, если нынешний рулевой римского клуба Лучано Спаллетти откажется продлевать контракт, сообщает LaRoma24.it.
Контракт бывшего главного тренера "Зенита" с "Ромой" рассчитан до лета 2017 года.
Контракт бывшего главного тренера "Зенита" с "Ромой" рассчитан до лета 2017 года.
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