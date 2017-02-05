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Хуан Мата: первый гол в ворота "Лестера" получился невероятным

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал победу своей команды в матче против "Лестера" (3:0) в двадцать четвертом туре АПЛ.

"Первый гол в ворота "Лестера" получился невероятным. После этого мы начали играть еще лучше. Мы счастливы, что нам удалось реализовать свои моменты", - передает его слова ВВС.
Теги: Мата Лестер Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:02
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