Хуан Мата: первый гол в ворота "Лестера" получился невероятным

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал победу своей команды в матче против "Лестера" (3:0) в двадцать четвертом туре АПЛ.



"Первый гол в ворота "Лестера" получился невероятным. После этого мы начали играть еще лучше. Мы счастливы, что нам удалось реализовать свои моменты", - передает его слова ВВС.