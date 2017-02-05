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Дитер Хекинг: рад, что набрали семь очков в трех матчах
Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хекинг прокомментировал победу своей команды в матче против "Фрайбурга" (3:0) в девятнадцатом туре Бундеслиги.
"Это была слишком крупная победа. Если бы "Фрайбург" забил до перерыва, нам было бы трудно. Первый наш гол сильно помог, раскрепостил команду. Рад, что набрали семь очков в трех матчах", - передает его слова Kicker.
"Это была слишком крупная победа. Если бы "Фрайбург" забил до перерыва, нам было бы трудно. Первый наш гол сильно помог, раскрепостил команду. Рад, что набрали семь очков в трех матчах", - передает его слова Kicker.
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