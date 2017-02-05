Дитер Хекинг: рад, что набрали семь очков в трех матчах

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хекинг прокомментировал победу своей команды в матче против "Фрайбурга" (3:0) в девятнадцатом туре Бундеслиги.



"Это была слишком крупная победа. Если бы "Фрайбург" забил до перерыва, нам было бы трудно. Первый наш гол сильно помог, раскрепостил команду. Рад, что набрали семь очков в трех матчах", - передает его слова Kicker.