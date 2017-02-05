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Солигорский "Шахтер" подписал двух хорватских футболистов

Хорватские игроки Дражен Багарич и Любан Црепуля пополнили состав солигорского "Шахтера", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт флангового полузащитника Багарича с клубом рассчитан на 2 года. Предыдущей командой игрока был "Ашдод" (Израиль). На родине футболист выступал за "Сплит".

Центральный полузащитник Црепуля перешел из бельгийского "Мехелена" до конца сезона на правах аренды. У "Шахтера" есть опция полного выкупа прав на футболиста. В Хорватии игрок выступал за "Драговольяц" и "Славен".
Теги: Дражен Багарич
Сегодня, 22:25
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