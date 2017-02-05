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Харри Кейн: не имеет значения, как мы выиграли, главное - три очка
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мыслями после победы над "Мидлсбро" (1:0) в 24-м туре АПЛ.
"В другой день мы бы забили больше голов, но сейчас это не важно. Мы выиграли 1:0, набрали три очка и продолжаем борьбу. Вы можете видеть, как сложна премьер-лига. "Ливерпуль" проиграл. "Арсенал" также потерял очки в прошлом туре с командой из нижней части таблицы, впрочем как и мы с "Сандерлендом", поэтому мы понимаем, каково это, именно потому не имеет значения, как мы выиграли", - цитирует Кейта официальный сайт "Тоттенхэма".
"В другой день мы бы забили больше голов, но сейчас это не важно. Мы выиграли 1:0, набрали три очка и продолжаем борьбу. Вы можете видеть, как сложна премьер-лига. "Ливерпуль" проиграл. "Арсенал" также потерял очки в прошлом туре с командой из нижней части таблицы, впрочем как и мы с "Сандерлендом", поэтому мы понимаем, каково это, именно потому не имеет значения, как мы выиграли", - цитирует Кейта официальный сайт "Тоттенхэма".
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