Харри Кейн: не имеет значения, как мы выиграли, главное - три очка

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мыслями после победы над "Мидлсбро" (1:0) в 24-м туре АПЛ.



"В другой день мы бы забили больше голов, но сейчас это не важно. Мы выиграли 1:0, набрали три очка и продолжаем борьбу. Вы можете видеть, как сложна премьер-лига. "Ливерпуль" проиграл. "Арсенал" также потерял очки в прошлом туре с командой из нижней части таблицы, впрочем как и мы с "Сандерлендом", поэтому мы понимаем, каково это, именно потому не имеет значения, как мы выиграли", - цитирует Кейта официальный сайт "Тоттенхэма".