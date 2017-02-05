Мартин Киоун: думаю, Венгер подпишет новый контракт с "Арсеналом"

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что главный тренер Арсен Венгер продлит контракт с клубом.



- Ситуация сложная, но если рассмотреть её, то, на мой взгляд, Арсен Венгер сам определит, когда уйдёт из клуба. По-моему, он руководит всеми процессами в клубе. В «Арсенале» хотят подготовить хороший план для работы нового тренера, а это значит, что Венгер подпишет новый контракт. Не уверен, что болельщики будут очень уж рады. Но уход Фергюсона из «Манчестер Юнайтед» показывает, к чему это может привести. Думаю, Венгер подпишет новый контракт. Думаю, об этом будет объявлено, когда придет подходящее время, - цитирует Киоуна BT Sport.