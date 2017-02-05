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"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью

Товарищеский матч

"Зенит" - "Оденсе"

Гол: Кришито, 10

"Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, (Чернов, 75), Иванович, Анюков, (Нету, 50), Гарсия, Юсупов, Данни, Мак, Шатов, Дзюба.

"Оденсе": Грютебуст, Тверсков, Тингагер, Лаурсен, Деслер, Нильсен, (Греве, 65), Узочукву, Томасен, Йенссон, Эдмунссон, Якобсен
Теги: Зенит
Сегодня, 22:50
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№36 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:54) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: avnik
обосрался Лодыгин..

Цитата: golden Axe
Миллер будет рвать и метать,а завтра скажет что болельщиков зенита стало 20 млн

laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№35 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:36) #
  • +2
  •  (6)

Посмотрели тренировку , что тут комментировать . Лодыгина хорошо бы привязать резиной к штангам, сразу ко всем трём.Так ведь ворота утащит , и поймает гол всё равно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№34 Написал: Close M. city (Сегодня, 23:29) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
После этой игры, в рядах болел Зенита легкая паника, а зря - Луческу просто наигрывает капитана...


Ну, еще не паника, но тревожно как то.

Чтобы все с капитанишкой было ок, надо 20-ку давать вратарю противоположной команды. С условием, чтобы на поле с собой брал обязательно - иначе ему стимула не хватает))

Кстати, а следующий матч повелителей мух случайно будет не с ФК Разденсе?)


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№33 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 23:21) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Те кто после Зенит-Оденсе, сразу запустил Интер-Ювентус, либо русофобы, либо конско-мясные диверсанты! Ганьба!!! smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№32 Написал: 4 звезды (Сегодня, 23:20) #
  • -1
  •  (7)

почувствовал подвох, синеносый минусёр blush
Регистрация: 7.12.2016
№31 Написал: interested (Сегодня, 23:20) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Грустно, господа! disappointed_relieved
Вот если бы тренеру разрешили использовать электрошокеры, тогда, может быть, что-нибудь изменилось.
Регистрация: 18.10.2013
№30 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:19) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
не паника, но тревожно как то.

Цитата: Blessing
после этих сборов, конкретное УГ.

как то непонятно всё...единственное, что я понял, исходя из этого матча, Кришито и Юсупов - железно игроки основы...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№29 Написал: 4 звезды (Сегодня, 23:13) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: sanyapytilin
4 марта надеюсь ничего не изменится..

не изменится и изменится
Регистрация: 7.12.2016
№28 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 23:13) #
  • +2
  •  (10)
online

Лодыгин- датский вратарь
Регистрация: 18.12.2016
№27 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:09) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
К 4 марта, надеюсь, ничего не изменится..
Регистрация: 6.01.2006
№26 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 23:09) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: avnik
если бы опять не обосрался Лодыгин...

Вот кстате непонятна мне любовь тренеров к этому недовратиришке. Что-то тут не так.
Регистрация: 7.03.2016
№25 Написал: Ваганыч (Сегодня, 23:08) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: Сибирячок
капитан Свинья тоже неплох.

Папа-свин....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№24 Написал: 4 звезды (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (11)

трансферная кампания у газа заканчивается к 30 туру, так что не сцать, не всё потеряно
Регистрация: 7.12.2016
№23 Написал: avnik море (Сегодня, 23:06) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
чёта кстате да. зенит в товарняках смотрится как говно. Луческу убирайся? или Луческу верим?


Сейчас шлифуется мастерство. В целом игра на твердую ТВЕРДОЧКУ, если бы опять не обосрался Лодыгин...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№22 Написал: -Ritter- (Сегодня, 23:06) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
«Зенит» не смог обыграть предпоследний клуб чемпионата Дании fearful
Регистрация: 22.01.2017
№21 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:06) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ciklop1970
Вам надо за Зенит болеть,может быть зацепетись за ЛЧ ,иначе максимум 3 место!

таблица слева ослик,и 3 место цска это чудо,дальше будет только падение и полный крах Гинера
Регистрация: 1.02.2017
№20 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 23:06) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
Цитата: сектант
Зенит конечно оставил удручающее представление,цаллагов как я и ожиждал полный ноль,даже пас отдвть нормально не может.Молло на фоне аутсайдера датского неплох...вообщем сами все видели.

в этом и состоял план Спартака проиграть Крыльям,чтобы зенит скупил половину Крыльев и самоустранился из чемпионской гонки и зенит успешно клюнул на этот крючок joy

И лодыгин,это вообще чудр!сколько можно его терпеть??В прошлом матче аут выкидывал метрах в 50 от ворот в борьбу,он дурачек какой то!Что Луневу то шансы не дают,выпускают почуть,а грек стабильно в старте..вообще пох конечно,это их проблемы
Регистрация: 3.11.2016
№19 Написал: fd65 (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну че, нормуль против 13-ой команды Дании сыграли.. Кришито однозначно в нападение переводите, покреативнее будет , чем всякие дзюбы и кокоши....))))))
Регистрация: 3.12.2016
№18 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 23:05) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
кто вообще этот говнофутбол зенита по матч тв смотрит?радует одно,что в атаке у зенита полный ноль,поэтому цска за счет физической формы может спокойно отнять очки у зенита и это хорошо!

Вам надо за Зенит болеть,может быть зацепетись за ЛЧ ,иначе максимум 3 место!
Регистрация: 18.09.2013
№17 Написал: vlees (Сегодня, 23:04) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Зенит конечно оставил удручающее представление,цаллагов как я и ожиждал полный ноль,даже пас отдвть нормально не может.Молло на фоне аутсайдера датского неплох...вообщем сами все видели.

Да похрен всем на эти товарищеские матчи,выводы можно будет делать после игр с андерлехтом
Регистрация: 12.01.2017
№16 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 23:03) #
  • -6
  •  (10)

чёта кстате да. зенит в товарняках смотрится как говно. Луческу убирайся? или Луческу верим?
Регистрация: 7.03.2016
№15 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:03) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Зенит конечно оставил удручающее представление,цаллагов как я и ожиждал полный ноль,даже пас отдвть нормально не может.Молло на фоне аутсайдера датского неплох...вообщем сами все видели.

в этом и состоял план Спартака- проиграть Крыльям,чтобы зенит скупил половину Крыльев и самоустранился из чемпионской гонки и зенит успешно клюнул на этот крючок,тем самым у болельщиков зенита появились новые кумиры в лице Цалагова joy
Регистрация: 1.02.2017
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:02) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Заманивает хитрый цыган. Перед ослами играет в маневры.
Во время матча окружит Гончаренко в цыганском вальсе и с.пи.здит всех лошадей.
Других выводов после просмотренного на федеральном канале - нет.
Регистрация: 22.09.2007
№13 Написал: vlees (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: golden Axe
кто вообще этот говнофутбол зенита по матч тв смотрит?

Из 15-ти миллионов, что регулярно смотрят игры Зенита, сегодня отказались от этой команды 14 999 990 горемык.

Матчи зенита показывают по каналу который принадлежит Газпрому чтобы потом Матч тв платил деньги зениту за телетрансляции его игр чтобы потом зенит был прибыльным клубом и тогда все будет в порядке с финансовым фейр плей,бггг
Регистрация: 12.01.2017
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:58) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: SPV
Зенит очень плох пока на удивление

Ну не знаю....мне лично Зенит понравился.... капитан Свинья тоже неплох.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:58) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит конечно оставил удручающее представление,цаллагов как я и ожиждал полный ноль,даже пас отдвть нормально не может.Молло на фоне аутсайдера датского неплох...вообщем сами все видели.
Регистрация: 3.11.2016
№10 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:58) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: golden Axe
кто вообще этот говнофутбол зенита по матч тв смотрит?

Из 15-ти миллионов, что регулярно смотрят игры Зенита, сегодня отказались от этой команды 14 999 990 горемык.

Миллер будет рвать и метать,а завтра скажет что болельщиков зенита стало 20 млн joy
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ватутинский Лыжник
А что Анюков ещё играет? А я думал что он спился давно smile


Санек - человек настроения. Хочет - играет. Не хочет - идет в жесткий стык, а потом на три буквы... на пару недель...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:57) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Новый капитан не смог привести свою команду к победе над аутсайдером датского чемпионата.


Зенит очень плох пока на удивление
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:56) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: golden Axe
кто вообще этот говнофутбол зенита по матч тв смотрит?

Из 15-ти миллионов, что регулярно смотрят игры Зенита, сегодня отказались от этой команды 14 999 990 горемык.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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