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22:50
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью (36)
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью (36)
21:29
Стивен Колкер, который близок к переходу в "Локомотив", оштрафован за пьяный дебош в Лондоне (18)
Стивен Колкер, который близок к переходу в "Локомотив", оштрафован за пьяный дебош в Лондоне (18)
20:26
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
18:38
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (3)
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (3)
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью
Товарищеский матч
"Зенит" - "Оденсе"
Гол: Кришито, 10
"Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, (Чернов, 75), Иванович, Анюков, (Нету, 50), Гарсия, Юсупов, Данни, Мак, Шатов, Дзюба.
"Оденсе": Грютебуст, Тверсков, Тингагер, Лаурсен, Деслер, Нильсен, (Греве, 65), Узочукву, Томасен, Йенссон, Эдмунссон, Якобсен
"Зенит" - "Оденсе"
Гол: Кришито, 10
"Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, (Чернов, 75), Иванович, Анюков, (Нету, 50), Гарсия, Юсупов, Данни, Мак, Шатов, Дзюба.
"Оденсе": Грютебуст, Тверсков, Тингагер, Лаурсен, Деслер, Нильсен, (Греве, 65), Узочукву, Томасен, Йенссон, Эдмунссон, Якобсен
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