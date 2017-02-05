Жозе Моуринью: мы сыграли так, как обычно играем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче против "Лестера" (3:0) в двадцать четвертом туре АПЛ.



"Мы сыграли так, как обычно играем. Мы играли хорошо, старались победить. "Лестер" - сложный соперник. Но мы сумели найти их слабые места. Я не смотрю на другие команды. Мы приблизились к лидерам, продолжим борьбу за место в четверке", - передает его слова ВВС.