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Гэри Кэхилл: Конте нам всё тщательно объясняет, а мы впитываем его идеи
Защитник "Челси" Гэри Кэхилл прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:1) в 24-м туре АПЛ.
- Должно было быть 3:0, но всё равно замечательно. В футболе бывает возможность всё исправить. Я помню, как уходил с поля после матча с "Арсеналом" на выезде, чувствуя себя простофилей, но у нас появилась возможность, и мы всё исправили. Мы уверены в себе, когда играем дома, и мы знали, что победа над принципиальным соперником будет нам жизненно необходима. Было здорово набрать три очка. Мы работаем над схемой и над тактикой, тренер нам всё тщательно объясняет, а мы впитываем его идеи. Мы создаём много моментов в атаке, мы могли бы забить и больше, но второй гол был особенным в исполнении особенного игрока. Мы оказались в отличном положении. Мы хорошо играем. Мы понимали, что матч с "Арсеналом" будет важным. Все здоровы и в хорошей форме, так что мы идём вперёд, - цитирует Кэхилл официальный сайт "Челси".
- Должно было быть 3:0, но всё равно замечательно. В футболе бывает возможность всё исправить. Я помню, как уходил с поля после матча с "Арсеналом" на выезде, чувствуя себя простофилей, но у нас появилась возможность, и мы всё исправили. Мы уверены в себе, когда играем дома, и мы знали, что победа над принципиальным соперником будет нам жизненно необходима. Было здорово набрать три очка. Мы работаем над схемой и над тактикой, тренер нам всё тщательно объясняет, а мы впитываем его идеи. Мы создаём много моментов в атаке, мы могли бы забить и больше, но второй гол был особенным в исполнении особенного игрока. Мы оказались в отличном положении. Мы хорошо играем. Мы понимали, что матч с "Арсеналом" будет важным. Все здоровы и в хорошей форме, так что мы идём вперёд, - цитирует Кэхилл официальный сайт "Челси".
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