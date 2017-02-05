Гэри Кэхилл: Конте нам всё тщательно объясняет, а мы впитываем его идеи

Защитник "Челси" Гэри Кэхилл прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:1) в 24-м туре АПЛ.



- Должно было быть 3:0, но всё равно замечательно. В футболе бывает возможность всё исправить. Я помню, как уходил с поля после матча с "Арсеналом" на выезде, чувствуя себя простофилей, но у нас появилась возможность, и мы всё исправили. Мы уверены в себе, когда играем дома, и мы знали, что победа над принципиальным соперником будет нам жизненно необходима. Было здорово набрать три очка. Мы работаем над схемой и над тактикой, тренер нам всё тщательно объясняет, а мы впитываем его идеи. Мы создаём много моментов в атаке, мы могли бы забить и больше, но второй гол был особенным в исполнении особенного игрока. Мы оказались в отличном положении. Мы хорошо играем. Мы понимали, что матч с "Арсеналом" будет важным. Все здоровы и в хорошей форме, так что мы идём вперёд, - цитирует Кэхилл официальный сайт "Челси".