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Хосеп Гвардиола: возможно, "Манчестер Сити" не попадёт в Лигу чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не исключает варианта, при котором «горожане» могут не попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

- Возможно, "Манчестер Сити" не попадёт в Лигу чемпионов. В данный момент мы не попадаем. Посмотрим, что будет в конце сезона, тогда я и выскажу своё мнение. Мы будем бороться до конца. По крайне мере, позвольте мне попытаться это сделать, – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Теги: Манчестер Сити Гвардиола
Сегодня, 23:29
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