Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
22:50
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью (36)
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью (36)
21:29
Стивен Колкер, который близок к переходу в "Локомотив", оштрафован за пьяный дебош в Лондоне (18)
Стивен Колкер, который близок к переходу в "Локомотив", оштрафован за пьяный дебош в Лондоне (18)
20:26
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
18:38
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (3)
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (3)
Эден Азар: Конте придаёт игрокам уверенность, и мы отлично играем по новой схеме
Полузащитник «Челси» Эден Азар отметили важность победы 3:1 над «Арсеналом» в рамках 24-го тура АПЛ.
«Всегда приятно забивать в ворота больших клубов. Мне понравилась игра и гол, мы забили трижды и заслужили победу. Я пытался пройти защиту на дриблинге. Я пытаюсь делать это в каждом матче, но не всегда получается. Я знаю, что мне надо больше забивать, так что я счастлив. У нас было много моментов, но мы можем контратаковать лучше. Победить «Арсенал» всегда хорошо, сейчас мы опережаем их на 12 очков на первой строчке таблицы, и мы хотим там остаться. Нам нравится играть против них на «Бридже». Болельщики выкладывались полностью и поддерживали нас, как сумасшедшие. Конте? Он всегда такой на тренировках или во время матчей, он особенный. Он придает игрокам уверенность, и мы отлично играем по новой схеме», - цитирует Азара официальный сайт клуба.
«Всегда приятно забивать в ворота больших клубов. Мне понравилась игра и гол, мы забили трижды и заслужили победу. Я пытался пройти защиту на дриблинге. Я пытаюсь делать это в каждом матче, но не всегда получается. Я знаю, что мне надо больше забивать, так что я счастлив. У нас было много моментов, но мы можем контратаковать лучше. Победить «Арсенал» всегда хорошо, сейчас мы опережаем их на 12 очков на первой строчке таблицы, и мы хотим там остаться. Нам нравится играть против них на «Бридже». Болельщики выкладывались полностью и поддерживали нас, как сумасшедшие. Конте? Он всегда такой на тренировках или во время матчей, он особенный. Он придает игрокам уверенность, и мы отлично играем по новой схеме», - цитирует Азара официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.