Эден Азар: Конте придаёт игрокам уверенность, и мы отлично играем по новой схеме

Полузащитник «Челси» Эден Азар отметили важность победы 3:1 над «Арсеналом» в рамках 24-го тура АПЛ.



«Всегда приятно забивать в ворота больших клубов. Мне понравилась игра и гол, мы забили трижды и заслужили победу. Я пытался пройти защиту на дриблинге. Я пытаюсь делать это в каждом матче, но не всегда получается. Я знаю, что мне надо больше забивать, так что я счастлив. У нас было много моментов, но мы можем контратаковать лучше. Победить «Арсенал» всегда хорошо, сейчас мы опережаем их на 12 очков на первой строчке таблицы, и мы хотим там остаться. Нам нравится играть против них на «Бридже». Болельщики выкладывались полностью и поддерживали нас, как сумасшедшие. Конте? Он всегда такой на тренировках или во время матчей, он особенный. Он придает игрокам уверенность, и мы отлично играем по новой схеме», - цитирует Азара официальный сайт клуба.