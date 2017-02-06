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Сборная Камеруна стала обладателем Кубка африканских наций

Сборная Камеруна обыграла команду Египта в финале Кубка африканских наций, передает "Газета.ru".

Счет 22-й минуте открыл футболист сборной Египта Мохамед Эль-Ненни. Однако камерунцы во второй половине встречи переломили ход игры усилиями Николя Н`Кулу и Венсана Абубакара, забившего на 88-й минуте игры.

Таким образом, сборная Камеруна впервые с 2002 года стала победителем турнира. Всего на счету национальной команды теперь пять побед в Кубке африканских наций.

Кубок Африки. Финал.

Египет — Камерун — 1:2

Голы: Эль-Ненни, 22 — 1:0, Н'Кулу, 59 — 1:1, Абубакар, 88 — 1:2
Теги: Сборная Камеруна Сборная Египта
Сегодня, 01:24
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№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 01:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
какой такой шашлык-машлык..не Видите..мы кушаем..
Регистрация: 14.12.2011
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