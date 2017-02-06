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"Сент-Этьен" забил два гола в ворота "Лиона"

"Сент-Этьен" сумел переиграть "Лион" в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции. 23 тур

"Сент-Этьен" - "Лион" - 2:0

Голы: Монне-Паке,9, Амума, 22

"Сент-Этьен": Мулен - Теофиль-Катрин, Погба, Малькюи, Перрен - Севе, Пажо, (Сельнес, 77), Амума, (Лемуан, 87), Верету, Монне-Паке, (Ру, 75), - Тофт-Содерлунд.

"Лион": Антони Лопеш - Маммана, Морель, Жалле, Янга-Мбива - Толиссо, Гоналон, Фекир, (Геззаль, 46), Дардер, Депай, (Вальбуэна, 65), - Ляказетт.

Предупреждения: Фекир, 43, Ляказетт, 61, Пажо, 75

Удаление: Гезззаль, 90
Теги: Сент-Этьен Лион
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