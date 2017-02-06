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Андрей Панюков: надо было валить из "Браги", что я и сделал

Нападающий Андрей Панюков рассказал о том, почему расторг свой контракт с "Брагой".

- Сейчас я жду вариантов. Это не только Португалия и Россия.

- Но в Европе трансферное окно закрылось, вы можете как свободный агент перейти только в португальский клуб.

- Не во всех европейских странах закрылось трансферное окно. Есть Швеция, например.

- Вас не перевели в первую команду "Браги", так как клуб не смог продать ни одного из своих нападающих.

- В клубе руководство поменялось. Была хорошая возможность уйти. Во второй команде "Браги" 17-19-летние ребята бегают. Тренировочный процесс мне особо не нравился. Так что, если по-простому говорить, надо было валить. Что я и сделал.

- Разочарованы, что вообще пошли в "Брагу"? Раньше ведь говорили, что перспективы есть.

- Нет, не расстроен. Пока, слава богу, я молодой. Времени еще много.

- Хотели бы остаться в португальском футболе?

- Я все-таки играл во второй лиге. Там тяжелый футбол команды пропагандируют. В том числе "Брага".

- Так куда лучше сейчас переходить? Может, в Россию вернуться?

- Все равно куда. Главное для меня – играть, играть и играть, – цитирует Панюкова "Советский спорт".
Теги: Панюков Брага
Сегодня, 03:21
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