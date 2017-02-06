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Президентом "Балтики" может стать Ольга Смородская

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в ближайшее время может занять пост руководителя в "Балтике", передает "Sportbox".

Генеральный директор калининградцев Вениамин Вожжов в срочном порядке вызван из Сочи, где команда проводит сборы, в Калининград на переговоры с руководством региона.

Ранее стало известно, что "Балтику" может возглавить Игорь Черевченко, а должность спортивного директора может занять Кирилл Котов, работавшие ранее в "Локомотиве" при Смородской.
Теги: Балтика Смородская
Сегодня, 03:57
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