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Криштиану Роналду не собирается покидать "Реал" из-за проблем с болельщиками
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не собирается менять клубную прописку, утверждает Marca.
Футболист сборной Португалии полностью доверяет руководству королевского клуба, чувствуя его поддержку. Поэтому он намерен продолжить выступление за испанский гранд, несмотря на поведение некоторых болельщиков, которые время от времени его освистывают.
Роналду, с которым побеседовал президент "сливочных" Флорентино Перес после матча 20-го тура с "Реалом Сосьедадом" (3:0), уверен, что еще многое может дать своей команде.
В последний раз Роналду был освистан в матче с "Реалом Сосьедад" (3:0), несмотря на то что стал автором гола и результативной передачи. Нервы игрока не выдержали, и он оскорбил болельщиков нецензурными словами.
Газета.ru
Футболист сборной Португалии полностью доверяет руководству королевского клуба, чувствуя его поддержку. Поэтому он намерен продолжить выступление за испанский гранд, несмотря на поведение некоторых болельщиков, которые время от времени его освистывают.
Роналду, с которым побеседовал президент "сливочных" Флорентино Перес после матча 20-го тура с "Реалом Сосьедадом" (3:0), уверен, что еще многое может дать своей команде.
В последний раз Роналду был освистан в матче с "Реалом Сосьедад" (3:0), несмотря на то что стал автором гола и результативной передачи. Нервы игрока не выдержали, и он оскорбил болельщиков нецензурными словами.
Газета.ru
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