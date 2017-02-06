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Генрих Мхитарян: мы изменили схему по ходу матча, и это помогло

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал, что помогло победить "Лестер" (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

"По ходу матча мы изменили нашу схему с двумя нападающими, ничего нового для нас не было. Мы делали это и в других матчах. Хорошо, что это сработало.

Моя позиция на поле? Это не так уж важно. В начале матча меня поставили играть под нападающим, и я просто старался сделать всё, что могу", - цитирует Мхитаряна Sky Sports.
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:52
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