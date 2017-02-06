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Руслан Нигматуллин: Иванов помог бы "Локомотиву" решить кадровые проблемы

Один из лидеров "Терека" - Олег Иванов никак не может договориться с клубом о продлении контракта, передают "Известия".

Сообщается, что футболист может перебраться в "Локомотив". Ситуацию прокомментировал бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин.

"У Локомотива" сейчас достаточно серьезные кадровые проблемы. Зимой из команды ушли сразу несколько игроков достаточно высокого уровня. В клубе явный недостаток качественных футболистов с российским паспортом. В таких условиях главному тренеру Юрию Семину очень непросто решать проблему становления команды.

Те приобретения, которые уже были сделаны, выглядят неоднозначно, и сложно прогнозировать, кто из новичков сможет проявить себя. Что касается Иванова, то он качественный игрок, который мог бы сразу влиться в стартовый состав "Локомотива", - заявил Нигматуллин.
Теги: Нигматуллин Иванов Локомотив
Сегодня, 09:20
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 09:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Самедова уже нет, Миранчук - с чемоданом. Фан-Фан - терра инкогнито. Думать некому. В этой ситуации Иванофф необходим паровозам.
Регистрация: 30.11.2013
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