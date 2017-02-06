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Халк поздравил Неймара с днем рожденья (фото)

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк поздравил своего соотечественника форварда "Барселоны" Неймара с днем рождения. Нападающему сине-гранатовых исполнилось 25 лет.

"С днем рождения, брат", – написал Халк в Инстаграме.

Теги: Халк Неймар
Сегодня, 09:41
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:16) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
провокационные фото по серединке


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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