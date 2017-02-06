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"Динамо" выплатило долги Павлу Погребняку

Столичное "Динамо" погасило задолженности перед игроками клуба, в числе которых был и нападающий Павел Погребняк, информирует ТАСС.

Напомним, 2 февраля палата по разрешению споров РФС объявила о запрете на регистрацию новых игроков московскому "Динамо".

"Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком", - сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.
Теги: Динамо Погребняк
Сегодня, 09:46
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