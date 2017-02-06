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Олег Романцев: если сборная не выиграет ЧМ-2018, буду возмущен!
Экс-наставник "Спартака" и сборной России Олег Романцев считает завышенными требования болельщиков к российской национальной команде.
"Результат на чемпионате Европы оказался, прямо скажем, неожиданным. Журналисты делили шкуру неубитого медведя. Кричали, что выход из группы на Евро – худший результат, необходимо дойти до полуфинала, до финала… Надо было объективно оценивать. Тогда, может быть, это поражение стало бы менее болезненным. Хотя кто осудит болельщиков, журналистов?
Вот будет у нас чемпионат мира. Чего всем нам хочется? Да чтобы титул взяли! И я хочу, и буду требовать. А если не выиграем – буду возмущён! Но это удел болельщиков.
А удел футболиста – выполнить свою работу так, чтобы мы не сказали: "Этот недоработал, этот недоиграл, этот в плохой форме подошёл". Можно потерпеть поражение, но так, как говорил Старостин: "Всё потеряно, кроме чести", - цитирует Романцева "СЭ".
"Результат на чемпионате Европы оказался, прямо скажем, неожиданным. Журналисты делили шкуру неубитого медведя. Кричали, что выход из группы на Евро – худший результат, необходимо дойти до полуфинала, до финала… Надо было объективно оценивать. Тогда, может быть, это поражение стало бы менее болезненным. Хотя кто осудит болельщиков, журналистов?
Вот будет у нас чемпионат мира. Чего всем нам хочется? Да чтобы титул взяли! И я хочу, и буду требовать. А если не выиграем – буду возмущён! Но это удел болельщиков.
А удел футболиста – выполнить свою работу так, чтобы мы не сказали: "Этот недоработал, этот недоиграл, этот в плохой форме подошёл". Можно потерпеть поражение, но так, как говорил Старостин: "Всё потеряно, кроме чести", - цитирует Романцева "СЭ".
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