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Олег Романцев: если сборная не выиграет ЧМ-2018, буду возмущен!

Экс-наставник "Спартака" и сборной России Олег Романцев считает завышенными требования болельщиков к российской национальной команде.

"Результат на чемпионате Европы оказался, прямо скажем, неожиданным. Журналисты делили шкуру неубитого медведя. Кричали, что выход из группы на Евро – худший результат, необходимо дойти до полуфинала, до финала… Надо было объективно оценивать. Тогда, может быть, это поражение стало бы менее болезненным. Хотя кто осудит болельщиков, журналистов?

Вот будет у нас чемпионат мира. Чего всем нам хочется? Да чтобы титул взяли! И я хочу, и буду требовать. А если не выиграем – буду возмущён! Но это удел болельщиков.

А удел футболиста – выполнить свою работу так, чтобы мы не сказали: "Этот недоработал, этот недоиграл, этот в плохой форме подошёл". Можно потерпеть поражение, но так, как говорил Старостин: "Всё потеряно, кроме чести", - цитирует Романцева "СЭ".
Теги: Романцев Сборная России
Сегодня, 09:53
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12
(4)
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:07) #
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online

просто окуеть, как будто у всех белая горячка, да с таким тренером Россия не выдет из любой группы rage
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:06) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Олег Иваныч опять ужратый!

завидно..дзынь..

Цитата: Игорь Казьмин
У Олега Ивановича язык быстрее мысли ...

у тебя ,смотрю, мысли быстрее языка..рот прикрой rage


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Михаил Жванецкий: "Все идет хорошо. Только мимо».
Регистрация: 14.12.2011
№10 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:58) #
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online

Словоблудие,получается на Евро мы честь не потеряли... то есть ребята бились,старались,ложились костьми а у этих болельщиков требования завышены,У Олега Ивановича язык быстрее мысли ...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№9 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 10:51) #
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Дал маху, и Португалов вынесем, и франзузов с бельгийцами! Но для начала нам нужно научиться не проигрывать таким командам, как Словакия и Уэльс...
Регистрация: 22.06.2016
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: m7rf_2
Смысл сказанного противоположен заголовку.

Это точно,провокаторы в деле.
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем так далеко заглядывать? Для начала надо на кубке конфедераций хотя бы ничейку с новой зеландией отстоять...
Регистрация: 8.02.2011
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 10:39) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Олег Иваныч опять ужратый!
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какая победа!? Пусть хотя бы покажут игру, за которую будет не стыдно..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 10:22) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Смысл сказанного противоположен заголовку.
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:14) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Олег Иваныч..с кем?!


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Михаил Жванецкий: "Все идет хорошо. Только мимо».
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 10:07) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Олег Иваныч, начинайте возмущаться вчера. Сборная не выйдет из группы.

Пхахаххахаха реально эти олени даже с катарами и саудами 3 место максимум займут.
Хотя конечно мб как в 1980м никто не приедет и возьмут медали ссср и гдр (кндр)
Регистрация: 8.12.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:02) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Олег Иваныч, начинайте возмущаться вчера. Сборная не выйдет из группы.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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