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Олег Романцев: недеюсь, у Аленичева, как у тренера, все сложится хорошо

Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев пожелал удачи Дмитрию Аленичеву на тренерском поприще.

"Я слежу за своими ребятами. И мне не нравится, когда они вынуждены сдавать свои позиции. Надеюсь, это временно. И у Аленичева, как у тренера, все сложится хорошо.

Большие зарплаты игроков? У меня таких проблем не возникало. Тогда зарплаты в "Спартаке" по меркам высшей лиги были средние. А что касается семьи, о которой говорил Титов, то если команда ею не является, то результата не добьется", - цитирует Романцева "СЭ".
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 10:17
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№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
У семьи должен быть и бюджет.
Регистрация: 7.04.2014
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