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"Спарта" не планирует продажу Вячеслава Караваева

"Спарта" не планирует продавать российского футболиста Вячеслава Караваева, рассказал генеральный директор чешского клуба Адам Коталик.

"Я читал об интересе к Караваеву со стороны российских клубов в прессе, но могу сказать, что это всего лишь слухи, которые не имеют под собой оснований. Мы не общались ни со "Спартаком", ни с кем-то другим относительно продажи Вячеслава.

"Спарта" совсем недавно подписала контракт с игроком, и он стал важной частью команды, мы планируем, что он задержится у нас в течение некоторого времени", - цитирует Коталика ТАСС.
Теги: Спарта Караваев
Сегодня, 10:45
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(0)
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:59) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
смотрел игру..был не заметен..
Тигиева вытащить..пока лазурные не очнулись..


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Михаил Жванецкий: "Все идет хорошо. Только мимо».
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:46) #
  • +2
  •  (2)

Да пусть играет парень в Европе .. накуя дергать его ...
Регистрация: 9.09.2016
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