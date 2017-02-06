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Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать

Помощник главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри высказался относительно трансфера Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в свете перспектив вызова в национальную команду.

"Кому играть в сборной, решает главный тренер. Для меня приоритетом были титулы. Но футбол – это также средство к существованию, поэтому кто-то стремится заработать. Карьера коротка.

Однажды я сказал другу: "Если тебе предложат работу, где ты можешь заработать в десять раз больше, как ты поступишь?", - цитирует Анри "Чемпионат" со ссылкой на Voetbalnieuws.be.
Теги: Анри Витсель Сборная Бельгии
Сегодня, 11:08
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