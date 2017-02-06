Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Даниэле Де Росси отказался от предложения из клуба МЛС

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси отказался от переезда в МЛС после окончания текущего сезона. Футболист решил остаться в римском клубе, передает "Газета.ru" со ссылкой на Calciomercato.

Нынешний контракт 33-летнего итальянца с римлянами истекает летом 2017 года, однако в ближайшее время стороны, скорее всего, договорятся о новом сроке сотрудничества.
Теги: Рома
Сегодня, 11:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.