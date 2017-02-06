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Руководство Томской области уже определило "Томь" в ФНЛ

"Томь" в любом случае не сможет выступать в премьер-лиге в следующем сезоне из-за недостатка средств, поэтому будет играть в Футбольной национальной лиге. Об этом сообщил заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев.

По его словам, в 2016 года у "Томи" сформировалась задолженность в сумме около 460 млн рублей, он подчеркнул, что все долги, тем не менее, будут выплачены.

"Задача стоит завершить достойно выступление в премьер-лиге. Теми силами, которые у нас есть, просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета - хорошо, не удастся, мы из этого трагедии не делаем. Мы понимаем, что в премьер-лиге усилий наших партнеров и источников финансирования нам не хватит, задача для "Томи" - играть в ФНЛ", - цитирует Акатаева ТАСС.

Замгубернатора пояснил, что властям региона не удалось найти для "Томи" нового спонсора, эквивалентного "Роснефти", в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией. Нынешний сезон команда, возможно, будет доигрывать с привлечением игроков молодежного состава. В дальнейшем в ФНЛ клуб получит бюджет из расчета 500 млн рублей в год, отметил Акатаев.
Теги: Томь
Сегодня, 11:59
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11
(1)
№11 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы тоже любим футбол!
Пидарасы хоть копейку дали на развитие..Сдохните скоро!
Лилипуты ,куда мы катемся?


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Михаил Жванецкий: "Все идет хорошо. Только мимо».
Регистрация: 14.12.2011
№10 Написал: Close M. city (Сегодня, 13:43) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давай еще одно письмо Путину!


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно сделали.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 12:56) #
  • +4
  •  (8)

Можно подзаработать на сдаче очков smirk


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"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
№7 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (4)

Томь - поставщик очков!
Регистрация: 3.04.2013
№6 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 12:50) #
  • +3
  •  (5)

Все правильно сделано, не то в футболистов бабки вбухивают, а на соц. выплаты денег нет... "..но вы держитесь, хорошего Вам настроения..!!"
Регистрация: 17.12.2015
№5 Написал: vlees (Сегодня, 12:47) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
мб и не надо играть последние 13 матчей?)всем по 3 очка
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:46) #
  • +4
  •  (10)
online

Один Адриано с бонусами - весь бюджет Томи.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 12:40) #
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  •  (9)

Не на ФНЛ я не подписывался, давайте, паганцы, Путину звоните, он в свою очередь даст каманду Газпрему с Роснефтью и бабки найдутся!!! Даю вам два дня на решение этого вопроса... Иначе - расстреляю на месте!
Регистрация: 22.06.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:05) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Значит Томь будет сливать игры. Пахнет договорняками. Томь надо снимать уже сейчас.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:05) #
  • +6
  •  (8)
online

Наконец сказали правду,с таким отношением через год Томь будет во второй лиге,какое питание такое катание. Хорошо что письма Путину прекратились.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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