Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
11:08
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (16)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (16)
02:53
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Вчера 23:16
Игорь Черевченко может возглавить "Балтику" (2)
Игорь Черевченко может возглавить "Балтику" (2)
Вчера 22:56
Жозе Моуринью: мы сыграли так, как обычно играем
Жозе Моуринью: мы сыграли так, как обычно играем
Вчера 22:50
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью (50)
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью (50)
Вчера 22:23
Клаудио Раньери: мы не должны сдаваться
Клаудио Раньери: мы не должны сдаваться
Руководство Томской области уже определило "Томь" в ФНЛ
"Томь" в любом случае не сможет выступать в премьер-лиге в следующем сезоне из-за недостатка средств, поэтому будет играть в Футбольной национальной лиге. Об этом сообщил заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев.
По его словам, в 2016 года у "Томи" сформировалась задолженность в сумме около 460 млн рублей, он подчеркнул, что все долги, тем не менее, будут выплачены.
"Задача стоит завершить достойно выступление в премьер-лиге. Теми силами, которые у нас есть, просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета - хорошо, не удастся, мы из этого трагедии не делаем. Мы понимаем, что в премьер-лиге усилий наших партнеров и источников финансирования нам не хватит, задача для "Томи" - играть в ФНЛ", - цитирует Акатаева ТАСС.
Замгубернатора пояснил, что властям региона не удалось найти для "Томи" нового спонсора, эквивалентного "Роснефти", в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией. Нынешний сезон команда, возможно, будет доигрывать с привлечением игроков молодежного состава. В дальнейшем в ФНЛ клуб получит бюджет из расчета 500 млн рублей в год, отметил Акатаев.
По его словам, в 2016 года у "Томи" сформировалась задолженность в сумме около 460 млн рублей, он подчеркнул, что все долги, тем не менее, будут выплачены.
"Задача стоит завершить достойно выступление в премьер-лиге. Теми силами, которые у нас есть, просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета - хорошо, не удастся, мы из этого трагедии не делаем. Мы понимаем, что в премьер-лиге усилий наших партнеров и источников финансирования нам не хватит, задача для "Томи" - играть в ФНЛ", - цитирует Акатаева ТАСС.
Замгубернатора пояснил, что властям региона не удалось найти для "Томи" нового спонсора, эквивалентного "Роснефти", в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией. Нынешний сезон команда, возможно, будет доигрывать с привлечением игроков молодежного состава. В дальнейшем в ФНЛ клуб получит бюджет из расчета 500 млн рублей в год, отметил Акатаев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.