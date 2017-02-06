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Ольга Смородская: информация о "Балтике" - это неправда

Ольга Смородская опровергла появившуюся информацию о том, что может стать президентом футбольного клуба "Балтика".

"Нет, это неправда. Есть ли вообще почва для разговоров об этом? Нет. Никакой почвы нет", - цитирует Смородскую ТАСС.
Теги: Смородская Балтика
Сегодня, 12:33
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№7 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
При Смородской Локо был на 4-м месте. А сейчас где?
Регистрация: 10.09.2012
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:31) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Запомни Смордская ,слухов т.е.-дыма без огня не бывает-Жеглов сказал Шарапову-Наказание без вины ...похоже а...


Наказание кому: Балтике или Смородской... или обоим?
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: Motivation (Сегодня, 13:26) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Реинкарнация стакана псак


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:57) #
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  •  (10)

Цитата: safonas
Балтика вздохнула с облегчением

Девятка??? Прям хлопнув открывашкой испустила ровный дух - этилового спирта и порошкового красителя. На запах тут же потянулись опухшие бомжи с лиловыми eбaльниками.....
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:54) #
  • +1
  •  (5)

Балтика вздохнула с облегчением


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:37) #
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online

Запомни Смордская ,слухов т.е.-дыма без огня не бывает-Жеглов сказал Шарапову-Наказание без вины ...похоже а...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как провожают параходы, совсем не так как поезда,
морские медленные воды, не то што рельсы в два ряда


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
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