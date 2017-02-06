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Генеральный директор "Амкара": изменения во власти региона могут сказаться на клубе
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что в команде могут обойтись без приобретения новых игроков этой зимой.
"У нас состав укомплектован, но мы бы, безусловно, не отказались от потенциальных новичков, которые могут усилить нашу команду. Другое дело, что пока непонятная ситуация в регионе, поэтому мы больше внимания уделяем подготовке и работе с теми, кто у нас есть. Так что может случиться и такое, что мы никого зимой не подпишем. Я не исключаю такого исхода.
Любые изменения, связанные с властью, так или иначе, могут сказаться на жизнедеятельности клуба, потому что правительство и губернатор Пермского края принимают непосредственное участие в жизни клуба. Неизвестно, кто придет и какое будет отношение к команде.
Мы надеемся, что все будет хорошо. Но клуб не может взять паузу на месяц или два, и мы продолжаем работать", - цитирует Резвухина "Р-Спорт".
"У нас состав укомплектован, но мы бы, безусловно, не отказались от потенциальных новичков, которые могут усилить нашу команду. Другое дело, что пока непонятная ситуация в регионе, поэтому мы больше внимания уделяем подготовке и работе с теми, кто у нас есть. Так что может случиться и такое, что мы никого зимой не подпишем. Я не исключаю такого исхода.
Любые изменения, связанные с властью, так или иначе, могут сказаться на жизнедеятельности клуба, потому что правительство и губернатор Пермского края принимают непосредственное участие в жизни клуба. Неизвестно, кто придет и какое будет отношение к команде.
Мы надеемся, что все будет хорошо. Но клуб не может взять паузу на месяц или два, и мы продолжаем работать", - цитирует Резвухина "Р-Спорт".
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