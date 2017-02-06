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"Краснодар" хочет усилить состав еще одним Вандерсоном

"Краснодар" планирует усилиться до закрытия трансферного окна еще одним игроком группы атаки. В частности, "быки" ищут нового крайнего форварда и проявляют интерес к полузащитнику "Лудогорца" Вандерсону, информирует "Спорт день за днем".

Сообщается, что на данный момент "Краснодар" лишь присматривается к 29-летнему бразильцу - переговорный процесс между клубами еще не начался.

Вандерсон, который является однофамильцем форварда "Краснодара", выступает в чемпионате Болгарии с 2014 года, в этом сезоне на его счету 7 голов и 5 результативных передач в высшей болгарской лиге, а также 5 голов и 2 паса в Лиге чемпионов.
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:37
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№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:15) #
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Полин Ромов,
Тут вообще-то о футболе говорят! ?
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: Полин Ромов (Сегодня, 14:11) #
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online

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Регистрация: 6.02.2017
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Галицкий молодец,с его интузиазмом Краснодар будет только прибавлять.Удачи этому человеку во всех его проектах.

сходи в магнит и поддержи человека покупкой
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:44) #
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online

Галицкий молодец,с его интузиазмом Краснодар будет только прибавлять.Удачи этому человеку во всех его проектах.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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