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Янн М'Вила присоединился к "Рубину" на сборе

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила вернулся в расположение клуба, информирует "Реальное время".

Француз покинул сбор казанцев по семейным обстоятельствам и пропустил два контрольных поединка - против хорватского "Осиека" и японского "Сенан Бельмаре".
Теги: Мвила Рубин
Сегодня, 13:57
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№2 Написал: Полин Ромов (Сегодня, 14:12) #
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жена подарила таблетки что кардинально улучшили наш се.кс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://czar.pw/a4AhEi
Регистрация: 6.02.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:10) #
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online

Рубин во второй части чемпионата должен быть сильней,чемпионат будет интересней.Но денег из бюджета столько ни кому не давали,даже Бердыеву.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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