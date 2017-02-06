В "Балтике" подтверждают факт переговоров с Игорем Черевченко

"Балтика" сообщила, что в ближайшее время в руководстве калининградцев планируются кадровые перестановки."Прошло внутриклубное совещание, в котором приняли участие Котов и Лепсая. Черевченко в Калининграде пока нет. В понедельник вечером состоится совет директоров клуба, на котором будет принято решение. У нас небогатый клуб. Выдвинутые специалистами условия могут не устроить руководство", - сообщил пресс-атташе клуба ФНЛ Сергей Кандалов.Напомним, Игорь Черевченко ранее возглавлял «Локомотив», а Кирилл Котов был спортивным директором железнодорожников.