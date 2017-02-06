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В "Балтике" подтверждают факт переговоров с Игорем Черевченко

"Балтика" сообщила, что в ближайшее время в руководстве калининградцев планируются кадровые перестановки.

"Прошло внутриклубное совещание, в котором приняли участие Котов и Лепсая. Черевченко в Калининграде пока нет. В понедельник вечером состоится совет директоров клуба, на котором будет принято решение. У нас небогатый клуб. Выдвинутые специалистами условия могут не устроить руководство", - сообщил пресс-атташе клуба ФНЛ Сергей Кандалов.

Напомним, Игорь Черевченко ранее возглавлял «Локомотив», а Кирилл Котов был спортивным директором железнодорожников.

ТАСС
Теги: Балтика Черевченко
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:47) #
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online

Направили одного, как шпиона, что бы прощупать ситуацию. А ОСТАЛЬНЫЕ КАК В АНЕКДОТЕ...., МАЛЬЧИК... СЫТ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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