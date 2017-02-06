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Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (24)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (24)
02:53
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
В "Балтике" подтверждают факт переговоров с Игорем Черевченко
"Балтика" сообщила, что в ближайшее время в руководстве калининградцев планируются кадровые перестановки.
"Прошло внутриклубное совещание, в котором приняли участие Котов и Лепсая. Черевченко в Калининграде пока нет. В понедельник вечером состоится совет директоров клуба, на котором будет принято решение. У нас небогатый клуб. Выдвинутые специалистами условия могут не устроить руководство", - сообщил пресс-атташе клуба ФНЛ Сергей Кандалов.
Напомним, Игорь Черевченко ранее возглавлял «Локомотив», а Кирилл Котов был спортивным директором железнодорожников.
ТАСС
"Прошло внутриклубное совещание, в котором приняли участие Котов и Лепсая. Черевченко в Калининграде пока нет. В понедельник вечером состоится совет директоров клуба, на котором будет принято решение. У нас небогатый клуб. Выдвинутые специалистами условия могут не устроить руководство", - сообщил пресс-атташе клуба ФНЛ Сергей Кандалов.
Напомним, Игорь Черевченко ранее возглавлял «Локомотив», а Кирилл Котов был спортивным директором железнодорожников.
ТАСС
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