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"Урал" просматривает Абдуллу Джафара и Джемала Табидзе

"Урал" просматривает 18-летнего нападающего Абдуллу Джафара, сообщил агент футболиста из Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.

"Джафар находится на просмотре в "Урале". Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет", - цитирует Селюка ТАСС.

Также сообщается, что на просмотре в екатеринбургской команде также находится 20-летний защитник молодежной сборной Грузии Джемал Табидзе. Права на игрока принадлежат бельгийскому "Генту".
Теги: Урал
Сегодня, 15:38
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(2)
№2 Написал: -Ritter- (Сегодня, 16:26) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Батька,
Джафар принял участие в первом зимнем сборе московского ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со швейцарским «Воленом» (3:0). Позднее, после отъезда глава селекционного отдела Олег Яровинский заявил журналистам, что форвард из Буркина-Фасо понравился армейцам «по определенным качествам», однако клуб решил сделать ставку на собственных воспитанников.
Регистрация: 22.01.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:45) #
  • +1
  •  (3)
online

Это тот что в ЦСКА был на первом сборе лучше всех по словам Селюка ? но его не взяли =))
Регистрация: 9.09.2016
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