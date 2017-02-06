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Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
"Урал" просматривает Абдуллу Джафара и Джемала Табидзе
"Урал" просматривает 18-летнего нападающего Абдуллу Джафара, сообщил агент футболиста из Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.
"Джафар находится на просмотре в "Урале". Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет", - цитирует Селюка ТАСС.
Также сообщается, что на просмотре в екатеринбургской команде также находится 20-летний защитник молодежной сборной Грузии Джемал Табидзе. Права на игрока принадлежат бельгийскому "Генту".
"Джафар находится на просмотре в "Урале". Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет", - цитирует Селюка ТАСС.
Также сообщается, что на просмотре в екатеринбургской команде также находится 20-летний защитник молодежной сборной Грузии Джемал Табидзе. Права на игрока принадлежат бельгийскому "Генту".
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