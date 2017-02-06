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Перенесенный матч между "Валенсией" и "Реалом" состоится 22 февраля

Матча 16-го тура испанского чемпионата между "Валенсией" и "Реалом" пройдет 22 февраля, информирует AFP.

Напомним, игра была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира в декабре.
Теги: Валенсия Реал
Сегодня, 15:41
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