Перенесенный матч между "Валенсией" и "Реалом" состоится 22 февраля

Матча 16-го тура испанского чемпионата между "Валенсией" и "Реалом" пройдет 22 февраля, информирует AFP.



Напомним, игра была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира в декабре.

