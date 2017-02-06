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11:08
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (24)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (24)
02:53
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Перенесенный матч между "Валенсией" и "Реалом" состоится 22 февраля
Матча 16-го тура испанского чемпионата между "Валенсией" и "Реалом" пройдет 22 февраля, информирует AFP.
Напомним, игра была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира в декабре.
Напомним, игра была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира в декабре.
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