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"Уфа" переиграла "Урал" в контрольном матче

"Урал" и "Уфа" сыграли контрольный матч на учебно-тренировочном сборе на Кипре. Для уфимце эта встреча стала последней в рамках сбора.

Товарищеский матч

"Урал" - "Уфа" - 0:1

Гол: Игбун, 47.
Теги: Уфа Урал
Сегодня, 15:44
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1
(1)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:43) #
  • -1
  •  (1)
online

С победой Сергей Богданович.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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