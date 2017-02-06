"Уфа" переиграла "Урал" в контрольном матче

"Урал" и "Уфа" сыграли контрольный матч на учебно-тренировочном сборе на Кипре. Для уфимце эта встреча стала последней в рамках сбора.



Товарищеский матч



"Урал" - "Уфа" - 0:1



Гол: Игбун, 47.