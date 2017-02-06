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"Зенит" объявил о переходе Вукашина Йовановича в "Бордо"

"Зенит" и "Бордо" достигли окончательной договоренности об аренде сербского защитника сине-бело-голубых Вукашин Йованович.

Игрок продолжит выступление за французскую команду до июня 2017 года, передает официальный сайт питерцев.

Вукашин Йованович присоединился к сине-бело-голубым в 2016 году и отыграл 25 матчей в рамках ФНЛ за "Зенит"-2.
Теги: Зенит Бордо
Сегодня, 15:59
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5
(1)
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:54) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: den989
ачем его брали?Непонятно

а там всех берут, кто согласится
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Zucken (Сегодня, 16:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Romella
Спартак всё ближе к цели...

ЛЕ?


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Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:30) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Иванович-Йованович..
вот связка..
зато у них Луческу
Спартак всё ближе к цели...


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Михаил Жванецкий: "Все идет хорошо. Только мимо».
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:09) #
  • 0
  •  (4)

Непонятки.
У лягушей окно 31 янв. закрылось.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: den989 (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (7)

Зачем его брали?Непонятно
Регистрация: 3.02.2017
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