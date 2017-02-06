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Жамалетдинов сыграет с "Эсбьергом" с первых минут

Объявлен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с датским "Эсбьергом".

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Миланов, М. Фернандес, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, Ионов.

Запасные: Помазун, Набабкин, Кучаев, В. Березуцкий, Щенников, Витиньо, Оланаре.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:49
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:01) #
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online

Ну и хорошо.
Регистрация: 7.03.2016
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