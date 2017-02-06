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19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
11:08
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч с датским "Сённерйюском"
"Локомотив" объявил стартовый состав на контрольный матч с датским клубом "Сённерйюск".
"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Баринов, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Игнатьев, Коломейцев, Касаев, Галаджан.
"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Баринов, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Игнатьев, Коломейцев, Касаев, Галаджан.
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