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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч с датским "Сённерйюском"

"Локомотив" объявил стартовый состав на контрольный матч с датским клубом "Сённерйюск".

"Локомотив": Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Баринов, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Игнатьев, Коломейцев, Касаев, Галаджан.
Теги: Локомотив
Сегодня, 17:54
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(0)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:05) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Казьмин
Сёмин в агонии ,до начала месяц а кого наигровать ,не знает, вопрос по Миранчуку думаю закрыт, какие медали какой выход в Евро кубки ,его сливают а он молчит.

Ты и правда дурачек??


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 18:05) #
  • -2
  •  (2)
online

Сёмин в агонии ,до начала месяц а кого наигровать ,не знает, вопрос по Миранчуку думаю закрыт, какие медали какой выход в Евро кубки ,его сливают а он молчит.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Че то Фанфарана нет...
Регистрация: 3.11.2016
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