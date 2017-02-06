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Саболч Хусти стал игроком китайского клуба "Чанчунь Ятай"

Полузащитник "Айнтрахта" Саболч Хусти перешел в китайский "Чанчунь Ятай", сообщает transfermarkt. Подробности сделки не разглашаются.

Хусти, который ранее с 2009 по 2012 год играл за "Зенит", уже выступал за китайскую команды в 2014-2015 годах.
Теги: Хусти Трансферы
Сегодня, 18:34
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 18:41) #
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online

Китайский футбол хочет быть мировым, почему же всем не понравилась идя Конделаки показать его хотя бы в тестовом режиме? Меня за это все обосрали с позволения сказать -Тина ,хотя бы в этом права,правда думаю это не её идея.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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