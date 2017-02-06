Саболч Хусти стал игроком китайского клуба "Чанчунь Ятай"

Полузащитник "Айнтрахта" Саболч Хусти перешел в китайский "Чанчунь Ятай", сообщает transfermarkt. Подробности сделки не разглашаются.



Хусти, который ранее с 2009 по 2012 год играл за "Зенит", уже выступал за китайскую команды в 2014-2015 годах.