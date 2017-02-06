Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
11:08
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Саболч Хусти стал игроком китайского клуба "Чанчунь Ятай"
Полузащитник "Айнтрахта" Саболч Хусти перешел в китайский "Чанчунь Ятай", сообщает transfermarkt. Подробности сделки не разглашаются.
Хусти, который ранее с 2009 по 2012 год играл за "Зенит", уже выступал за китайскую команды в 2014-2015 годах.
Хусти, который ранее с 2009 по 2012 год играл за "Зенит", уже выступал за китайскую команды в 2014-2015 годах.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.