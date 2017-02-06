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Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
"Краснодар" обыграл "Сувон" благодаря голу и двум голевым передачам Классона
"Краснодар" уверенно обыграл южнокорейский "Сувон" (3:0) в товарищеском матче.
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Сувон Самсунг Блюуингз" 3:0
Голы: Клаессон, 13, Смолов, 24, Подберёзкин, 36
"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Шишкин, Подберёзкин (Перейра, 67), Газинский, Клаессон, Вандерсон, Смолов
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Сувон Самсунг Блюуингз" 3:0
Голы: Клаессон, 13, Смолов, 24, Подберёзкин, 36
"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Шишкин, Подберёзкин (Перейра, 67), Газинский, Клаессон, Вандерсон, Смолов
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