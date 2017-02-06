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"Краснодар" обыграл "Сувон" благодаря голу и двум голевым передачам Классона

"Краснодар" уверенно обыграл южнокорейский "Сувон" (3:0) в товарищеском матче.

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Сувон Самсунг Блюуингз" 3:0

Голы: Клаессон, 13, Смолов, 24, Подберёзкин, 36

"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Шишкин, Подберёзкин (Перейра, 67), Газинский, Клаессон, Вандерсон, Смолов
Теги: Краснодар
Сегодня, 18:56
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4
(1)
№4 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Что за писака, выиграла команда, но Виктор хороший игрок. Удачное приобретение. Но лучшим в конкретной игре был Подберезкин.
Регистрация: 25.10.2016
№3 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 19:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Игорь Казьмин
Удачи Красндаар, а Федя как пиарится , так и голов нет, так что правильно я написал а вы только минусы ...минусы, Фёдор забудь о том что тебя признали лучшим,ты должен играть ещё лучше.Удачи Фёдор.
Голы: Клаессон, 13, Смолов, 24, Подберёзкин, 36


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:05) #
  • -1
  •  (1)
online

Удачи Красндаар, а Федя как пиарится , так и голов нет, так что правильно я написал а вы только минусы ...минусы, Фёдор забудь о том что тебя признали лучшим,ты должен играть ещё лучше.Удачи Фёдор.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:59) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Клаессон

КЛАССОНА


Так как правильно?)))
Регистрация: 6.01.2006
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