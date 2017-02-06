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Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес может сесть в тюрьму на 7 месяцев

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес, который ранее был арестован, может угодить за решетку из-за избиения своей девушки, информирует Marca.

В понедельник на судебном заседании прокурор попросил судью назначить футболисту меру наказания в виде семи месяцев тюрьмы. Суд пока не вынес решения.
Сегодня, 19:22
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