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Данило, скорее всего, по окончании сезона покинет "Реал"

Защитник "Реала" Данило, скорее всего, по окончании сезона покинет мадридский клуб.

По данным Diario Gol, президент "сливочных" Флорентино Перес уже принял решение о продаже 25-летнего игрока, сообщив об этом всем сотрудникам клуба.
Теги: Данило Реал
Сегодня, 20:31
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