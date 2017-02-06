Данило, скорее всего, по окончании сезона покинет "Реал"

Защитник "Реала" Данило, скорее всего, по окончании сезона покинет мадридский клуб.



По данным Diario Gol, президент "сливочных" Флорентино Перес уже принял решение о продаже 25-летнего игрока, сообщив об этом всем сотрудникам клуба.