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19:14
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
Данило, скорее всего, по окончании сезона покинет "Реал"
Защитник "Реала" Данило, скорее всего, по окончании сезона покинет мадридский клуб.
По данным Diario Gol, президент "сливочных" Флорентино Перес уже принял решение о продаже 25-летнего игрока, сообщив об этом всем сотрудникам клуба.
По данным Diario Gol, президент "сливочных" Флорентино Перес уже принял решение о продаже 25-летнего игрока, сообщив об этом всем сотрудникам клуба.
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