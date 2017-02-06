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Витиньо приступит к тренировкам на следующей неделе

Нападающий ЦСКА Витиньо сообщил в своём твиттере, что вернётся к занятиям в общей группе на следующей неделе.

"Сегодня я не буду работать с мячом. Но уверен, что на следующей неделе приступлю к тренировкам", - написал Витиньо.
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 21:08
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