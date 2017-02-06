Роберт Левандовски в шестой раз подряд признан футболистом года в Польше

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в шестой раз подряд признан лучшим футболистом года в Польше.



"Я счастлив, что снова получил эту награду, она многое для меня значит. Это большая честь", - цитирует Левандовски Kicker.