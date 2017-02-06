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Роберт Левандовски в шестой раз подряд признан футболистом года в Польше

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в шестой раз подряд признан лучшим футболистом года в Польше.

"Я счастлив, что снова получил эту награду, она многое для меня значит. Это большая честь", - цитирует Левандовски Kicker.
Теги: Левандовски
Сегодня, 21:31
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