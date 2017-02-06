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"Манчестер Сити" не хочет продавать Серхио Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, скорее всего, не покинет клуб ближайшим летом, сообщает ВВС.

Английский клуб не собирается продавать аргентинца. В нынешнем сезоне 28-летний Агуэро провёл 18 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Вчера, 22:03
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