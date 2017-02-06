Сеск Фабрегас: в будущем, возможно, перееду в MLS

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас не исключил своего переезда в MLS в будущем.



"Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Однажды станет ясно, что мне сложно даётся игра в Европе. Тогда, возможно, я и попробую свои силы в MLS", - цитирует Фабрегаса ESPN.