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Сеск Фабрегас: в будущем, возможно, перееду в MLS

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас не исключил своего переезда в MLS в будущем.

"Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Однажды станет ясно, что мне сложно даётся игра в Европе. Тогда, возможно, я и попробую свои силы в MLS", - цитирует Фабрегаса ESPN.
Теги: Фабрегас Челси
Вчера, 23:13
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