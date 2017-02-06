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Алексей Петрушин возглавил "Ордабасы"

Экс-наставник московского "Динамо" Алексей Петрушин назначен главным тренером ФК "Ордабасы", сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Специалист сменил на данном посту Бахтияра Байсеитова, который в январе перешел на должность президента команды.
Вчера, 23:21
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