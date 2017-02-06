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Серхио Агуэро: летом обсудим с клубом мое будущее

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.

"Все нормально, иногда такое происходит. Когда вы находитесь на скамейке запасных, вы должны ждать своей возможности. У меня впереди еще три месяца, чтобы помочь команде и проявить себя. Летом обсудим с клубом мое будущее", - цитирует Агуэро Sky Sports.
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Вчера, 23:38
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