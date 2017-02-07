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Александр Бородюк может стать спортивным директором РФС
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк может стать спортивным директором Российского футбольного союза, передают "Известия".
Сообщается, что представители союза уже провели переговоры с 54-летним специалистом и сошлись во мнениях по большинству вопросов, касающихся будущей работы департамента. Однако окончательное решение предстоит принять президенту РФС Виталию Мутко.
"Пока что-либо говорить на эту тему рано. У нас сформировался список кандидатов на должность спортивного директора. Уже были проведены консультации на всех уровнях, но окончательный выбор - за президентом РФС.
Бородюк работал в системе РФС в 2002–2012 годах - на протяжении 10 лет он являлся вторым тренером национальной сборной России, ассистируя Валерию Газзаеву, Георгию Ярцеву, Юрию Семину, Гусу Хиддинку и Дику Адвокату", - заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.
Сообщается, что представители союза уже провели переговоры с 54-летним специалистом и сошлись во мнениях по большинству вопросов, касающихся будущей работы департамента. Однако окончательное решение предстоит принять президенту РФС Виталию Мутко.
"Пока что-либо говорить на эту тему рано. У нас сформировался список кандидатов на должность спортивного директора. Уже были проведены консультации на всех уровнях, но окончательный выбор - за президентом РФС.
Бородюк работал в системе РФС в 2002–2012 годах - на протяжении 10 лет он являлся вторым тренером национальной сборной России, ассистируя Валерию Газзаеву, Георгию Ярцеву, Юрию Семину, Гусу Хиддинку и Дику Адвокату", - заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.
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