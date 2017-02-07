Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Шамиль Газизов: когда-нибудь мы придем к тому, что "Уфа" будет топовым клубом

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что его клубу нужно обрести традиции, чтобы стать топовым.

"Я человек взрывной. Могу иногда словечко нехорошее вставить. А при общении с Сергеем Богдановичем чувствую себя молодым человеком, который нашкодил. Сразу чувствуешь объем знаний, которым он располагает, его харизму.

Это человек, который хочет развиваться. Когда-нибудь мы придем к тому, что "Уфа" будет топовым клубом. Для этого надо, по-спортивному говоря, подкачаться, обрести свою историю", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 09:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.