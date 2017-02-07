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Александр Бубнов: Иванович и Адриано быстро адаптируются к премьер-лиге

Популярный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что новички "Зенита" Бранислав Иванович и "Спартака" Луис Адриано смогут быстро адаптироваться в РФПЛ.

"Браниславу Ивановичу не нужно лишний раз подшивать резюме. Единственная переменная в данном случае - функциональное состояние.

Почти не сомневаюсь и насчет Луиса Адриано. Бразилец принял участие пока только в двух контрольных встречах, но даже по отдельным эпизодам из них очевидно, что он является игроком высокого уровня.

Причем Адриано отрабатывал не только в нападении. По молодым игрокам сложнее ответить на вопрос об адаптации", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Адриано Иванович
Сегодня, 09:26
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